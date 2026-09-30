Bombazo en Portugal: Cristiano Ronaldo abandona la concentración de su selección tras cruce con DT

Tras el fuerte cruce con Jorge Jesus, y pese a que se negaron los problemas, el delantero dejó la concentración lusa a horas de enfrentar a Dinamarca por la Nations League.

Impacto total en Portugal. Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de su selección en plena disputa de la Nations League.

En una inesperada pataleta, el delantero del Al Nassr dejó el hotel después del cruce con el entrenador Jorge Jesus que no lo tuvo en cuenta en la reciente victoria ante Noruega.

En dicho encuentro, CR7 se quedó en el banco en un hecho poco visto tras varias temporadas defendiendo a la escuadra lusa.





Consultado por esto, el estratega apagó el fuego con bencina y exclamó ante la prensa: “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banco”.

“Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, señaló.

Horas después de esta declaración, el ex Real Madrid no se presentó al entrenamiento con miras al duelo frente a Dinamarca de este jueves 1 de octubre, esto a pesar de que el DT había asegurado que se sumaría al grupo.

Cristiano Ronaldo promete contar “la verdad” de su salida

Una vez conocido el escándalo, Ronaldo ratificó su salida y comentó: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, agregó.

La situación se dio en medio del sueño de alcanzar los 1.000 goles y el reiterar que estaba a disposición de la escuadra lusa pensando en la Eurocopa 2028.