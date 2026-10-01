La AFA presentó una apelación por la sanción a Leandro Paredes, quien recibió 10 partidos de suspensión por agresiones en el duelo con España.

En pleno desarrollo de sus partidos amistosos, Argentina recurrió a la FIFA para hacer una importante solicitud de cara al futuro.

En concreto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pidió reducir la sanción a Leandro Paredes, uno de los involucrados en la caótica pelea tras perder la final del Mundial 2026 contra España.

El volante de Boca Juniors fue castigado con 10 encuentros por parte de la Comisión Disciplinaria del organismo, esto por agredir a Gavi al término del cotejo.





El objetivo de Argentina con Leandro Paredes

La idea de la dirigencia trasandina es bajar al mínimo la suspensión del futbolista, buscando que esté ausente en solamente 3 compromisos.

Pese a que en principio se especuló con que la sanción era solamente en partidos oficiales, la AFA logró que los amistosos denominados “Clase A” también corran.

De conseguir su objetivo, Paredes estaría a disposición del cuerpo técnico en la última fecha FIFA que está fijada para noviembre.

El resultado de la apelación se conocerá en cerca de tres semanas, donde al otro lado de la cordillera esperan un resultado positivo pensando en el futuro.