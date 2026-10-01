Tranquilidad caturra: La importante herencia que dejó Reinaldo Sánchez a Santiago Wanderers

Luis Sánchez, nuevo presidente del club, dio detalles sobre el aporte económico que hizo el ex presidente al conjunto de Valparaíso.

Santiago Wanderers arrancó una nueva era tras la muerte de Reinaldo Sánchez, histórico presidente del club que perdió la vida el pasado 24 de septiembre.

La reestructuración dirigencial no solamente incluyó la presencia de su hijo, Luis Sánchez, como nuevo presidente, sino que también una tranquilidad económica.

Esto se debe a que el empresario dejó una millonaria herencia a favor de la institución, aspecto que fue revelado en las últimas horas.





Revelan herencia que Reinaldo Sánchez dejó a Santiago Wanderers

En conversación con el diario La Estrella, Luis Sánchez reveló que su padre aportaba cerca de $80 millones mensuales para el funcionamiento del Decano.

Teniendo en cuenta su estado de salud, el ex presidente de la ANFP destinó un monto para mantener los gastos del equipo de sus amores.

“Con la ayuda que nos dejó, más las gestiones que estamos haciendo con la ANFP, estaremos totalmente libres de problemas hasta que termine el año”, comentó el nuevo mandatario caturro al medio.

La ilusión de Wanderers de cara al cierre de año es lograr el ascenso a Primera División, el que pelean mano a mano con Cobreloa y San Luis de Quillota.

De conseguirlo, el conjunto de Valparaíso podría aumentar sus ingresos pensando en el 2027.