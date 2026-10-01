Eliseo Salazar cierra su cruce con Nicolás Pino con contundente mensaje: “Esto es sin llorar”
Tras afirmar que el joven nacional no tenía “ninguna posibilidad” de entrar en la Fórmula Uno, el ex piloto reconoció estar sorprendido por el revuelo que generaron sus declaraciones.
Eliseo Salazar, ex piloto nacional, zanjó la polémica con Nicolás Pino tras anticipar que no veía chances de que aterrizara en la Fórmula Uno.
El ex competidor del automovilismo aseguró que diálogo con El Mercurio que el joven “no tiene absolutamente ninguna posibilidad” de entrar en la industria.
Tras el revuelo generado, el empresario publicó un video en el que reconoció estar “sorprendido de la reacción de la familia tuerca chilena ante una entrevista que tenía un contexto bastante más amplio que el titular”.
El mensaje de Eliseo Salazar tras polémica con Nicolás Pino
En el registro, el otrora corredor abordó los cuestionamientos y sostuvo: “Es la misma familia tuerca que desde hace 50 años me ha criticado todo”.
“Y yo ahí tranquilito durante 50 años. Esto es sin llorar. Cuando mandan todo esto y un par de influencers expertos hacen sus columnas, imagínense el dolor que me pueden hacer”, agregó.
Salazar recordó un grave accidente en 2002 y enumeró parte de sus logros, remarcando que “vamos con la misma vara. Yo lo que hice fue dar mi opinión sobre algo que me parece”.
“Lo que sí aprendí algo: Le voy a hacer caso a mi mujer y a algunos de ustedes que fueron bastante más racionales y me dijeron ‘es mejor no opinar, es mejor soltar’. Perfecto, eso voy a hacer de ahora en adelante”, añadió.
El ex piloto insistió en que “no voy a opinar de estos temas, a pesar de que en algún momento tuve siete u ocho chicos viviendo en mi casa tratando de que llegaran, pero no voy a opinar más, acepto los consejos de mi mujer y de algunos de ustedes”.
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