Hombre es detenido por crimen de exyerno en Playa Ancha: Menores encontraron el cuerpo

La víctima, de 40 años y nacionalidad chilena, fue atacada con un hacha en Playa Ancha.

La Fiscalía de Valparaíso y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realizan diligencias por un crimen ocurrido en la ciudad puerto en la noche de este miércoles.

La víctima es un hombre chileno de 40 años, sin antecedentes penales, y fue encontrado sin vida por familiares menores de edad, quienes dieron aviso a Carabineros.

Al llegar al inmueble, ubicado en Playa Ancha, el equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, confirmó la muerte del sujeto por un impacto con un objeto cortopunzante en la cabeza.

“Revisamos la evidencia que se logró obtener con declaraciones de múltiples testigos y otros medios de prueba, y se determinó que la persona que habría ejecutado el homicidio se trataba del exsuegro de la víctima”, indicó Germán Klug, fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia.





Detenido mantenía arma homicida

Tras esto, se iniciaron diligencias para dar con el paradero del sospechoso, quien fue detenido en la madrugada y donde mantenía en su poder el arma con la que se habría cometido el crimen: un hacha.

Ahora, el sujeto pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde se determinarán sus medidas cautelares correspondientes.