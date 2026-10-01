01/ 10/ 2026 09:03

Muerte de reo y fraude electoral en la Anfup: Qué se investiga en el caso de Álex Vega, histórico dirigente de gendarmes

Un duro golpe concretó la Fiscalía este miércoles al detener al exgendarme Álex Vega, histórico dirigente de la Anfup, en el marco de la Operación Apocalipsis II. El Ministerio Público le sigue la pista por su presunta participación en delitos de cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos con resultado de muerte de un reo que estaba a su cuidado en 2018. Además, se le indaga por un presunto fraude en la elección de la asociación gremial que lideró por años, con supuesta falsificación de firmas y robo de urnas.