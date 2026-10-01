“Vengo con mi kit de bienvenida”: Así fue la hilarante presentación de José Miguel Viñuela como animador de Gran Hermano 3

El conductor de la casa más famosa del mundo se ha estado preparando arduamente para este nuevo desafío.

El icónico José Miguel Viñuela fue presentado este miércoles como el nuevo animador de Gran Hermano 3.

Esta es la primera vez que el conductor se integra como tal a nuestro canal, puesto que hace años solo había hecho un programa satelital para una de las ediciones del Festival de Viña en 2017.





José Miguel Viñuela es el animador de Gran Hermano 3

“Vengo con mi kit de bienvenida que trae mi sándwich, mi wrap de pollo, agenda de Chilevisión, todo, todo. ¡Soy Chilevisión!”, dijo José Miguel entre risas.

Aunque su presentación estuvo marcada por el humor, el conductor reconoció que “estamos estudiando, leyendo mucho y aprendiendo para empaparnos un poquitito de cómo hay que manejarse en un formato como este”.

José Miguel explicó que ha estado viendo otras ediciones de Gran Hermano, estudiando lo que hace Santiago del Moro en la conducción de Argentina e incluso se reunirá con Diana Bolocco.

Sobre este nuevo proyecto, Viñuela admitió que lo enfrenta “con mucha ilusión en esta nueva etapa, de repente era difícil pensar que sobre los 50 iba a aparecer una oportunidad como esta tan bonita en el formato, a mi juicio, más importante del mundo en materia de realitys”.

“La novedad que tiene esta tercera edición de Gran Hermano Chile es que vamos a volver al formato original, es decir, personas desconocidas” , recalcó José Miguel.

Finalmente, el animador hizo una invitación a participar del casting masivo que se realizará el próximo domingo 25 de octubre de 09:00 a 15:00 horas en las dependencias de Chilevisión, ubicadas en Pedro Montt #2354.

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