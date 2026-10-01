Ignacia Michelson desmintió querella por amenazas contra director de Miss Universo Viña del Mar: La acción legal sí existe

La querella fue presentada ante el 8.º Juzgado de Garantía de Santiago y fue declarada admisible el pasado 25 de septiembre.

Este miércoles, Ignacia Michelson desmintió públicamente haber presentado una querella por el delito de amenazas contra Sebastián Uribe, director del Miss Universo Viña del Mar.

Sin embargo, la acción legal sí fue presentada ante el 8.º Juzgado de Garantía de Santiago, siendo declarada admisible el pasado 25 de septiembre.





¿Qué dijo Ignacia Michelson?

En Instagram, el portal Glamorama publicó la noticia de la querella y, a través de la misma red social, Ignacia aseguró: “Eso es mentira. Estoy preocupada de otra cosa”.

Sin embargo, en la página del Poder Judicial aparece la querella cuyo escrito fue presentado el 20 de septiembre y declarada admisible cinco días más tarde.

¿Qué dice la querella contra Sebastián Uribe?

La querella expone que durante la participación de Michelson en el Miss Universo Chile, Uribe habría comenzado una especie de “campaña de hostigamiento” hacia la chica reality.

En ese contexto, al “missólogo” se le acusa de utilizar palabras de grueso calibre para referirse a la modelo, en donde además la acusa de haber ejercido el comercio sexual.

En el mismo documento se menciona que Sebastián “dirigió en forma directa y personal a mi representada una serie de comunicaciones amenazantes graves”. Estas se habrían realizado a través de WhatsApp mediante mensajes desde múltiples teléfonos y llamadas directas donde Ignacia “pudo reconocer en forma inequívoca la voz de Sebastián”.

Finalmente, en la querella se detallan amenazas de muerte explícitas si es que Michelson no se retiraba del concurso y se iba del país, por lo que su abogado solicitó la medida cautelar de arraigo nacional para Uribe al tribunal.

Revisa la querella acá

Revisa la publicación de Instagram