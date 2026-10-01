01/ 10/ 2026 12:02

Lula da Silva se resta de debate con Bolsonaro a días de elección en Brasil y ya no habría empate técnico

El presidente Lula da Silva informó que no participará del debate organizado por TV Globo frente a Flávio Bolsonaro programado para este jueves 1 de octubre, instancia que habría significado el primer cara a cara entre los candidatos a solo tres días de las elecciones presidenciales. Las últimas encuestas proyectan una intención de voto del 39% para el actual mandatario, superando el 34% que registra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y dejan atrás los sondeos que indicaban que habría un empate técnico.