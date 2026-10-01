Inicia postulación al FUAS 2027: Hasta cuándo se puede hacer el trámite y quiénes pueden hacerlo
Revisa a continuación todos los detalles para postular al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, trámite que permite optar a los beneficios para la educación superior.
A contar de este jueves 1 de octubre se puede postular al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2027, trámite que permitirá a los estudiantes de educación superior optar a beneficios estatales.
Ya sea si planeas seguir tus estudios usando gratuidad, becas y/o el Crédito con Aval del Estado (CAE), para acceder a estos deberás tener al día tu Registro Social de Hogares (RSH) y llenar dicho formulario.
Hasta cuándo se puede postular al FUAS 2027
De acuerdo con lo anunciado por la Subsecretaría de Educación Superior, el proceso para postular al FUAS iniciará a las 12:00 pm de hoy 1 de octubre y finalizará el próximo jueves 22 de octubre.
Para inscribirse al FUAS 2027 deberás ingresar al Portal de Beneficios Estudiantiles o hacer clic aquí, y seguir los pasos para inscribirte.
Quiénes pueden hacer el trámite
La postulación al FUAS 2027 es un proceso destinado a los estudiantes que cumplan con alguna de estas condiciones:
- Haber cursado cuarto medio en 2026 e ingresarán a la educación superior en 2027.
- Egresados de cuarto medio (no importa el año) y desean ingresar a la educación superior en 2027.
- Estudiantes que ya cursan educación superior, pero no tengan beneficios o quieran postular a uno con mayor cobertura para 2027.
- Estudiantes que no cumplan con requisitos para renovación actual beneficio y busquen otra opción para terminar cubrir el resto de la carrera.
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— Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) September 30, 2026