Inicia postulación al FUAS 2027: Hasta cuándo se puede hacer el trámite y quiénes pueden hacerlo

Revisa a continuación todos los detalles para postular al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, trámite que permite optar a los beneficios para la educación superior.

A contar de este jueves 1 de octubre se puede postular al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2027, trámite que permitirá a los estudiantes de educación superior optar a beneficios estatales.

Ya sea si planeas seguir tus estudios usando gratuidad, becas y/o el Crédito con Aval del Estado (CAE), para acceder a estos deberás tener al día tu Registro Social de Hogares (RSH) y llenar dicho formulario.

Hasta cuándo se puede postular al FUAS 2027

De acuerdo con lo anunciado por la Subsecretaría de Educación Superior, el proceso para postular al FUAS iniciará a las 12:00 pm de hoy 1 de octubre y finalizará el próximo jueves 22 de octubre.

Para inscribirse al FUAS 2027 deberás ingresar al Portal de Beneficios Estudiantiles o hacer clic aquí, y seguir los pasos para inscribirte.





Quiénes pueden hacer el trámite

La postulación al FUAS 2027 es un proceso destinado a los estudiantes que cumplan con alguna de estas condiciones: