Aguas Andinas advierte extenso corte de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que la interrupción se extenderá por hasta 12 horas en un caso.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 12 horas.

Para este jueves 1 de octubre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: La Reina y Puente Alto.





Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 1 de octubre

La Reina: Desde las 15:00 horas del jueves 1 de octubre hasta las 03:00 del viernes 2.