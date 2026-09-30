30/ 09/ 2026 17:49

Vecinos de Quilpué denuncian insólitos cobros en cuentas de agua: Pasaron de $16 mil a $4 millones

Vecinos de El Belloto, en la Región de Valparaíso, denunciaron que desde marzo de este año las cuentas de consumo de agua han aumentado exponencialmente. Según explican, en algunos casos, los cobros pasaron de $16 mil a casi $5 millones. Sin embargo, desde Esval advirtieron que, tras revisar los casos, se “ha determinado que el aumento de consumo está asociado a filtraciones al interior del conjunto habitacional”. Y, además, “respecto de la boleta por más de $4 millones que se mostró durante el móvil, es un documento que no representa el caso, ya que es un cliente con una deuda acumulada de 31 periodos”.