“Retrógrado y machista”: Cony Capelli lapidó a Maxi Fuentes tras insólita insinuación sobre su embarazo

“¿No será que Cony Capelli, con lo inteligente que es (…) no ha caído en esa situación de decir ‘Me voy a dejar embarazar para amarrar a este hombre’?”, dijo Maxi Fuentes.

Este viernes, Cony Capelli lapidó a Maxi Fuentes, luego de que este último insinuara que su embarazo tenía como propósito “amarrar” a Sebastián Daroch.

Las declaraciones del panelista de farándula causaron repudio en redes sociales, puesto que además el maquillador criticó las relaciones amorosas que Capelli tuvo en el pasado.





¿Qué dijo Maxi Fuentes?

En su programa “No es lo mismo”, Maxi señaló: “Ella ha tenido bastante mal ojo con todas sus parejas” y luego aseguró: “Ahora ella se involucra con Sebastián Daroch, la embaraza, se manda a cambiar”.

En esa misma línea, Fuentes cuestionó: “¿Por qué se angustia y por qué llega con crisis de angustia a la clínica? Porque le cae el peso, el tejo de que va a tener que apechugar solita, como lo hacen muchas mujeres en este país”.

Luego, el maquillador reconoció que diría algo que podía arriesgar una demanda y lanzó un insólito comentario.

“¿No será que Cony Capelli, con lo inteligente que es, con lo talentosa que es, con lo buena bailarina que es, no ha caído en esa situación de decir ‘Me voy a dejar embarazar para amarrar a este hombre’?” , dijo Maxi.

¿Qué respondió Cony Capelli?

El extracto fue publicado en la cuenta de Instagram de la señal televisiva, donde Capelli respondió con todo: “Es un error normalizar el hecho de que muchas mujeres salen adelante solas con sus bebés”.

“Si bien es algo común, no es algo normal, ni debiese ser normalizado. Por lo demás, si destacas mi inteligencia, que lo agradezco mucho, ¿no crees que es un pensamiento de los 80 eso de que las mujeres amarran a los hombres con los embarazos?”, argumentó Capelli.

La bailarina hizo hincapié en que las relaciones sexuales consensuadas y sin protección son responsabilidad de ambas personas: “Lo que están haciendo ustedes es decir: ‘El hombre no tiene responsabilidad sobre su sexualidad'”.

Cony recordó que es partidaria del aborto libre, no solo en las tres causales, y arremetió: “¿No crees que para una mujer que piensa así, no ve un embarazo como un camino para tomar solo para mantener una relación?”.

“Veo mucha desinformación en tu análisis, me parece bastante retrógrado y machista”, concluyó Capelli.

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