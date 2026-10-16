Condenan a exalcalde por divulgar información privada de Katherine Yoma en Antofagasta

La profesora se quitó la vida tras acusar acoso y hostigamiento por parte de una estudiante y su padre. Tras su muerte, el alcalde de ese entonces, Jonathan Velásquez, publicó un video donde divulgó información privada de la docente.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta condenó al ex alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, por el delito de violación de secretos particulares . Esto debido a información sensible que divulgó de Katherine Yoma, profesora de Antofagasta que se quitó la vida tras acusar acoso y hostigamiento.

La resolución judicial en contra de la ex autoridad comunal se da luego de una querella presentada por la familia de la docente, quienes recurrieron a la justicia tras la publicación de un video publicado en marzo de 2024 por Velásquez.

En dicho registro, y tras la muerte de la profesora de 31 años, el ex alcalde aseguró que “su afección de salud no era de origen laboral” y mostró un informe de la Mutual de Trabajadores que atendió en su momento a Yoma, y también una apelación que la profesora hizo ante la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso).

Tras el video, el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta calificó los dichos del jefe comunal como “un claro abuso de poder y una falta de respeto por la privacidad individual y por la memoria de nuestra colega”.

“Utilizando información sensible con el objetivo de distorsionar la verdad ante la opinión pública, es una afrenta a los principios éticos que debiesen guiar la gestión de un alcalde”, criticaron en ese momento desde el sindicato.

La Fiscalía Local de Antofagasta solicita una pena de 300 días en su grado mínimo para Velásquez y la lectura de sentencia quedó fijada para el martes 20 de octubre a las 12:00 horas, fecha en que se conocerá la pena que deberá cumplir el exalcalde tras ser declarado culpable.