“¿Quién te crees que eres tú?”: Cony Capelli lanzó feroz respuesta a Cata Pulido tras críticas sobre su maternidad

“Esta otra ya viene de vuelta, tengamos un poquito más de responsabilidad emocional”, dijo Pulido tras criticar el rumor donde se aseguraba que Cony retomó su relación con el padre de su bebé.

Este miércoles, Cony Capelli lanzó una feroz respuesta contra Catalina Pulido, luego de que esta última criticara su maternidad en televisión.

En el programa Sígueme, se abordó la presunta reconciliación entre Constanza y Sebastián Daroch, el padre de su bebé.





¿Qué dijo Cony Capelli?

En ese momento Catalina aseguró: “No te pongas a tener guaguas si no tienes la estabilidad emocional (…) Uno queda embarazada cuando es chica, no a esta edad; si esta otra ya viene de vuelta, tengamos un poquito más de responsabilidad emocional”.

El comentario de Pulido fue ampliamente criticado por el panel, pero también por la misma Cony Capelli, quien arremetió con todo en Instagram.

“¿Quién te crees que eres tú? ¿Realmente te crees tú un ejemplo moral de la maternidad ideal, Catalina Pulido?” , comenzó diciendo Cony.

En esa misma línea agregó: “Eres bien patuda para sentarte ahí y juzgar de tal manera como si no tuvieses un tejado de vidrio”.

“Hablas desde la ignorancia. Imagínate todas las madres, los padres que no estaban preparados para una paternidad o maternidad y aun así aman a sus hijos y viceversa”, sentenció la exchica reality.

Capelli indicó: “Le informo algo, señora. Nadie está preparado para lo que no ha vivido. Sea más humilde, más sabia para la edad que tiene y deje tanto la amargura; disfrute más la vida”, y su respuesta fue ampliamente aplaudida en redes.

Todo esto luego de que la bailarina hiciera un potente cierre en su discurso: “Y me llamo Constanza, Cony si te cuesta decirlo, no ‘esta otra’. Habla bien”.

Finalmente, es importante precisar que Capelli no ha confirmado el rumor sobre una reconciliación con el padre de su bebé, pero sí expuso en los últimos días que no le gustaría aclarar constantemente temas de su vida privada.

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