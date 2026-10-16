Papa León XIV reaparece tras ser operado por cáncer: Ofició una misa y el Vaticano actualizó su estado de salud

El sumo pontífice recuperó su total autonomía tras la cirugía del pasado martes, donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Este viernes, el Vaticano publicó la primera imagen del papa León XIV, quien fue operado el pasado martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Cabe señalar que la máxima autoridad de la Iglesia católica, fue diagnosticado con un adenocarcinoma de pulmón; sin embargo, la Santa Sede dejó en claro que el sumo pontífice está mejorando y recuperó por completo su autonomía.





Papa León XIV reaparece en público tras su cirugía

A través de su cuenta de X, el Vaticano mostró al papa León XIV oficiando una misa en compañía de su secretario personal, Edgar Rimaycuna, en el hospital Gemelli en Roma, donde continúa ingresado.

En la homilía participó el personal médico del recinto de salud y miembros de la Gendarmería Vaticana: “El Santo Padre ha agradecido al personal sanitario su dedicación diaria a los enfermos y, especialmente, los cuidados que está recibiendo durante su hospitalización”, detallaron.

En esa misma línea, actualizaron el estado de salud del sumo pontífice: “Los últimos análisis de sangre y la radiografía de tórax muestran una mejoría constante de su estado general”.

“El Pontífice continúa con la fisioterapia respiratoria y ya puede realizar sus actividades cotidianas con total autonomía”, agregaron.

Finalmente, desde la Santa Sede hicieron un llamado a seguir orando por “la pronta y completa recuperación del Santo Padre”.

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