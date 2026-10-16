Hasta $90 por litro: Anticipan nuevas alzas de combustibles para los próximos días

El Observatorio del Contexto Económico de la UDP publicó el boletín semanal de precios de los combustibles, donde la gasolina y el diésel tendrán un importante incremento.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó a través de su informe semanal que se mantendrán los precios de los combustibles para la semana del 15 al 21 de octubre.

Sin embargo, un informe de la UDP adelantó que a partir del jueves 22 se proyecta una nueva alza que afectará el bolsillo de los chilenos.





Adelantan nuevo incremento en los combustibles

El Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales publicó el boletín semanal de precios de los combustibles, el cual fue elaborado por el investigador Juan Ortiz.

En el documento se adelante que para el 22 de octubre se proyecta un incremento acotado de las gasolinas y el diésel de $41,3 y $90 por litro, respectivamente.