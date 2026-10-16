Hasta $90 por litro: Anticipan nuevas alzas de combustibles para los próximos días
El Observatorio del Contexto Económico de la UDP publicó el boletín semanal de precios de los combustibles, donde la gasolina y el diésel tendrán un importante incremento.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó a través de su informe semanal que se mantendrán los precios de los combustibles para la semana del 15 al 21 de octubre.
Sin embargo, un informe de la UDP adelantó que a partir del jueves 22 se proyecta una nueva alza que afectará el bolsillo de los chilenos.
Adelantan nuevo incremento en los combustibles
El Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales publicó el boletín semanal de precios de los combustibles, el cual fue elaborado por el investigador Juan Ortiz.
En el documento se adelante que para el 22 de octubre se proyecta un incremento acotado de las gasolinas y el diésel de $41,3 y $90 por litro, respectivamente.
“En el caso del diésel se estima una mayor alza, explicado en el alto costo fiscal que ha asumido el fisco en las semanas previas, y el comportamiento reciente del MEPCO, cuando se gatilló un alza de $97,4 por litro el 20 de agosto, $89 por litro el 10 de septiembre y $95 por litro el 1 de octubre”, detallaron en el boletín.
Por esta razón, la contención al alza del diésel para el 22 de octubre sería menor respecto a la gasolina.