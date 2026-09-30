30/ 09/ 2026 21:58

VIDEO | Largas filas en bencineras antes de nueva alza: Bencinas subirán hasta $39,4 por litro

A contar de este jueves 1 de octubre se concretará una nueva alza en el precio de las bencinas y combustibles, la cuarta consecutiva tras la modificación al Mepco. Según dio a conocer ENAP las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentará $39,4 por litro, mientras que el diésel aumentará $95 por litro. Ante el aumento de los precios, durante la noche de este miércoles cientos de automovilistas acudieron a estaciones de servicio antes del alza.