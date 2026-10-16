¿Quién era Marianne von Gierke? La reconocida fisicoculturista chilena que falleció a los 40 años

La deportista murió el miércoles 14 de octubre pocas semanas después de participar en Mr. Olympia 2026, una de las competencias más importantes del culturismo a nivel mundial.

La fisicoculturista chilena Marianne von Gierke murió a los 40 años el pasado miércoles 14 de octubre, pocas semanas después de participar en Mr. Olympia 2026, una de las competencias más importantes del culturismo a nivel mundial.

Su fallecimiento fue confirmado por la NPC Chile, organización de fisicoculturismo amateur, que destacó su disciplina, dedicación y aportaciones a esta disciplina deportiva.

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¿Quién era Marianne von Gierke?

Marianne Belén Von Gierke Barassi era una fisicoculturista profesional originaria de la región de Magallanes. También era abogada y llevó a cabo su formación profesional de la mano con su carrera deportiva la cual la llevó a competir en escenarios importantes a nivel internacional.

Su trayectoria en el fisicoculturismo estuvo marcada por años de entrenamiento y participación en torneos dentro y fuera del país. Compitió en certámenes de Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos, hasta conseguir un lugar entre las atletas profesionales más destacadas de esta disciplina.

En 2021 obtuvo su tarjeta profesional de la IFBB Pro League, acreditación que le permitió competir en el circuito profesional. Desde entonces, consolidó su presencia en la categoría Women’s Physique, enfocada en el desarrollo muscular, la simetría y la presentación física de las competidoras.

Entre sus principales logros figuran los títulos del Vancouver Island Pro 2024 y del Rising Phoenix Arizona Pro 2026, ambos en la categoría Women’s Physique, además de un sexto lugar en el Texas Pro 2026.