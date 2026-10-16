“Si te sientes huérfana…”: Kathy Orellana rompió en llanto y preocupó a sus seguidores en redes sociales

“Sigue doliendo”, aseguró Kathy, sin entrar en detalles sobre la situación que la aqueja.

Este viernes, Kathy Orellana encendió las alarmas en redes sociales tras publicar una historia en su cuenta de Instagram llorando.

La cantante nacional además escribió: “Uf, qué día. Agradezco las lágrimas, la injusticia, porque es cuando veo la grandeza de mi Dios en mí”.





¿Qué pasó con Kathy Orellana?

Orellana etiquetó en la publicación a la Casa en Presencia de Dios (CPD) en Rancagua, sin entrar en detalles sobre la situación que la aqueja.

Luego, en su perfil, Kathy publicó: “¡Sigue doliendo! Pero Jesús me sostiene. Mi casa, Casa en Presencia de Dios (CPD) Rancagua, mi familia”.

“Si te sientes huérfana como yo, ven, restáurate; a mí me ayuda todos los días. ¡Solo quiero que sepas que hay un lugar!”, dijo la cantante.

Esto a modo de invitación, puesto que Kathy asistirá a una conferencia que realizará dicha congregación religiosa.

Finalmente, en los comentarios los usuarios dejaron mensajes de apoyo a la cantante: “Te abrazo fuerte, sea lo que sea”, “Te amamos, Kathy, pero Dios te ama más”, concluyeron.

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