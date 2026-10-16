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Hasta 35 mm de agua: Emiten aviso por lluvias para cinco regiones del país

El aviso meteorológico advierte que las precipitaciones podrían dejar hasta 35 milímetros de agua caída en algunos sectores del país.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Este viernes la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones para la próxima semana en cinco regiones del país.

Se trata de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. La condición sinóptica del aviso es debido a un sistema frontal y abarca desde la mañana del martes 20 hasta la mañana del miércoles 21 de octubre.

De acuerdo al aviso, el agua caída fluctuaría entre los 15 a los 35 milímetros.

Montos estimados de precipitaciones para el martes 20 de octubre

Región Zona Martes 20 (mm)
Coquimbo Litoral 10-20
Cordillera de la Costa 15-25
Precordillera y valles precordilleranos 20-30
Valparaíso Litoral 25-35
Cordillera de la Costa 25-35
Precordillera y valles precordilleranos 20-30
Metropolitana Cordillera de la Costa 20-30
Valle 15-25
Precordillera 20-30
O’Higgins Litoral 20-30
Cordillera de la Costa 20-30
Valle 15-25
Precordillera 25-35
Maule Litoral 25-35
Cordillera de la Costa 20-30
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