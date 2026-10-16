Hasta 35 mm de agua: Emiten aviso por lluvias para cinco regiones del país

El aviso meteorológico advierte que las precipitaciones podrían dejar hasta 35 milímetros de agua caída en algunos sectores del país.

Este viernes la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones para la próxima semana en cinco regiones del país.

Se trata de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule . La condición sinóptica del aviso es debido a un sistema frontal y abarca desde la mañana del martes 20 hasta la mañana del miércoles 21 de octubre.

De acuerdo al aviso, el agua caída fluctuaría entre los 15 a los 35 milímetros.

Montos estimados de precipitaciones para el martes 20 de octubre