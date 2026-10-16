“Eso me mata”: La reveladora confesión de Máximo Bolocco en medio de romance con Karen Blau

El joven de 22 años debutará este sábado en La Divina Comida, donde abrirá su corazón respecto a su vida amorosa. El capítulo también contará con la participación de Gianella Marengo, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín.

Máximo Menem Bolocco será uno de los protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida, que se emitirá este sábado 17 de octubre por Chilevisión.

El joven de 22 años hará dupla con Gianella Marengo, a quien conoció durante su participación en Top Chef VIP, y compartirá con Felipe Izquierdo y Fernando Larraín, ambos cercanos a su madre, Cecilia Bolocco.

Durante la conversación, Máximo será consultado sobre su situación sentimental, justo cuando en los últimos días se dio a conocer su vínculo amoroso con la diseñadora y empresaria Karen Blau.

Cabe precisar que el capítulo fue grabado antes de que trascendiera públicamente este romance.

“¿Cómo está el corazón? ¿Conociste a alguien?”, le preguntará Felipe Izquierdo, mientras Fernando Larraín insistirá en saber si está en pareja.

“¡Qué directo!”, reaccionará Máximo entre risas, antes de responder: “En mi vida he conocido mucha gente”.

Sin embargo, ante la insistencia de Fernando, quien le preguntará si se trata de algo momentáneo o de una relación estable, el joven reconocerá: “Está por verse, estoy ahí”.





Máximo Bolocco y su confesión sobre el amor

En otro momento, Felipe Izquierdo le preguntará directamente qué características le atraen de una persona, dando paso a una reveladora respuesta.

“La inteligencia, mucho. Obvio que también el físico. La inteligencia me mata. Admirar, tener conversaciones largas. Que tenga una opinión. Que pueda hablar de cosas profundas, de cosas importantes. Eso me mata”, confesará.

“Y también, bueno, obviamente que haga deporte, porque a mí me encanta hacer deporte”, agregará.

Ante sus exigencias, Izquierdo bromeará: “O sea, no querí nada. Pero ya la tienes, ¿conseguiste?”, a lo que Máximo responderá: “Sí, conseguí, pero tengo 22 años todavía…”.

Las otras confesiones de Máximo Bolocco

Durante su debut en La Divina Comida, el joven también abordará aspectos íntimos de su vida, incluyendo el cáncer que enfrentó durante su adolescencia y el importante apoyo que recibió de su madre.

“Yo creo que el tumor me salvó la vida”, expresará, asegurando que la enfermedad cambió profundamente su manera de enfrentar la vida.

Además, hablará sobre su relación con Pepo Daire, esposo de Cecilia Bolocco, y las dificultades que ha enfrentado con su familia paterna.

“Mi relación con los Menem nunca fue fácil. Me hubiera encantado que fuese más fácil”, reconocerá, admitiendo que se trata de un tema que todavía le provoca dolor.

El capítulo también contará con las confesiones de Gianella Marengo sobre su embarazo, en una noche marcada por las revelaciones personales y el humor de los invitados.