¿Quién es Karen Blau? La diseñadora y empresaria vinculada sentimentalmente a Máximo Menem

La diseñadora fue participante de El Discípulo del Chef y en los últimos días llamó la atención tras compartir una escapada a Valparaíso con el hijo de Cecilia Bolocco.

Una serie de publicaciones en redes sociales puso a Karen Blau en el centro de los comentarios sobre la vida sentimental de Máximo Menem Bolocco.

Los registros de una salida a Valparaíso despertaron especulaciones sobre la cercanía entre la diseñadora yel hijo de Cecilia Bolocco.

Durante el fin de semana largo, tanto el hijo de la animadora como la diseñadora compartieron imágenes de distintos panoramas en la ciudad puerto.





Entre ellos, destacaron una visita a un restaurante y una actividad relacionada con el surf, publicaciones que no pasaron inadvertidas entre sus seguidores.

¿Quién es Karen Blau?

Karen Blau es una diseñadora y emprendedora chilena de 34 años. Alcanzó popularidad en televisión gracias a su participación en El Discípulo del Chef, espacio gastronómico de Chilevisión en el que formó parte del equipo liderado por el chef Ennio Carota.

Fuera de la pantalla, su trayectoria está vinculada principalmente al mundo de la moda como creadora de Caledonia, una marca que desarrolló inicialmente una propuesta de bikinis y trajes de baño.

Su proyecto empresarial ha evolucionado con el tiempo. En julio de 2024, la diseñadora dio un nuevo paso con la apertura de una tienda física de su marca, mientras que actualmente se encuentra enfocada en ampliar su catálogo con nuevas colecciones de ropa.

Su romance con Máximo Menem

Las imágenes que Karen Blau y Máximo Menem compartieron desde Valparaíso fueron el punto de partida de las versiones que los relacionan sentimentalmente.

Consultada por su presente, la diseñadora conversó con LUN, medio al que comentó que está atravesando una etapa positiva, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

“Esto forma parte de mi vida privada y no quiero exponer nada, solo te puedo decir que estoy feliz diseñando y a full con nuevos proyectos que pronto saldrán”, afirmó.

Finalmente, la emprendedora volvió a destacar su satisfacción con el momento que vive, aunque sin entregar mayores antecedentes sobre los rumores que la vinculan con el hijo de Cecilia Bolocco.

“En el plano personal estoy tranquila y feliz”, concluyó Karen Blau .