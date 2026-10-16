“No me puedo…”: María José Quintanilla reacciona a dichos de Isidora Gaete

La comunicadora le había restado importancia a la posibilidad de que la cantante vuelva a estar ausente del festival.

Tras completar su segunda presentación en el Santander Arena, María José Quintanilla rompió el silencio y abordó los dichos de Isidora Gaete.

La comunicadora le había restado importancia a la posibilidad de que la cantante vuelva a estar ausente del festival.

“¿Es muy terrible que no vaya? Okey, es una tremenda artista nacional, pero el Festival de Viña es una buena vitrina para cualquier artista”, señaló la panelista.

Además, Gaete agregó que la cantante debería salir de los “conciertitos municipales” para pasar a “las grandes ligas del mundo”.

“Te haría muy bien, así que yo que tú, acepto”, indicó Gaete, generando rechazo en redes sociales.





María José Quintanilla se refirió a los dichos de Isidora Gaete

En conversación con los medios de comunicación tras su exitoso segundo concierto, Quintanilla fue consultada por los dichos de la comunicadora.

“Solo me puedo hacer cargo de lo que yo digo. De lo que digan las demás personas, no me puedo hacer cargo”, partió declarando.

“Lo que sí, yo trabajo y lo dije en el escenario, desde el respeto, desde el amor, y lo que pase de ahí en más, yo (no me hago cargo)”, agregó.

Por último y para cerrar el tema, afirmó: “Nunca me he metido en polémicas y no creo que sea el momento de hacerlo. Yo trabajo y vivo por la música”.