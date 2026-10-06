“Qué feo ningunear”: Influencer desató furia en redes por dichos sobre María José Quintanilla

Isidora Gaete, conocida en plataformas digitales por su podcast Sin Ofender, se refirió en duros términos a la cantante en medio del misterio por su eventual confirmación al Festival de Viña del Mar.

Una influencer chilena quedó en el centro de las críticas en redes sociales luego de referirse a María José Quintanilla y su eventual participación en el Festival de Viña del Mar, siendo acusada de “ningunear” su carrera.

Se trata de la influencer e ingeniera civil Isidora Gaete, quien es conocida en plataformas digitales por su podcast Sin Ofender.

Todo ocurrió durante un programa de espectáculos, donde la conversación giraba en torno al misterio que existe sobre la confirmación de la cantante chilena en Viña 2027.

“Que no vaya entonces, ¿es muy terrible que no vaya? Perdón, tremenda artista nacional, pero el Festival de Viña igual es una buena vitrina para cualquier artista”, señaló la panelista durante su intervención.





El polémico comentario de influencer sobre María José Quintanilla

Para argumentar su postura, Gaete puso como ejemplo a Mon Laferte. “Era muy famosa en México y la desmerecimos acá. Después del festival, su carrera creció exponencialmente. Ahora está nominada a los Latin Grammy y todo”, sostuvo, antes de contrastar su trayectoria con la de Quintanilla.

“La Cote Quintanilla, mucho cariño, pero además de unas nominaciones a los Copihue de Oro…” , agregó.

Posteriormente, aseguró que “encuentro talentosísima a María José Quintanilla, muy buena la rancherita y todo, pero el festival es una tremenda vitrina para todos los artistas. Entonces, para salir de los conciertitos municipales a las grandes ligas del mundo, yo creo que el Festival de Viña le haría bien ”.

Redes sociales reaccionaron a los dichos sobre María José Quintanilla

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y numerosos usuarios llegaron hasta la cuenta de Instagram de Gaete para llenarla de recetas y cuestionar sus palabras. Entre las principales críticas, varios la acusaron de “ningunear” la trayectoria que Quintanilla.

“Qué feo ningunear a las personas”, escribió una usuaria, mientras otra manifestó: “Aguante la Quintanilla, aguante el artista chileno”.





Otro comentario apuntó directamente a la comparación realizada por la panelista: “No te conocía y sigo sin saber de dónde saliste… a comparación de los años que lleva la Cote en su carrera”.

También hubo quienes cuestionaron específicamente la idea de que Quintanilla necesitaría del Festival de Viña para dar un salto en su carrera.

“María José tiene trayectoria, público y una identidad artística bastante definida. Que cante rancheras no significa que esté esperando que el Festival de Viña le dé permiso para existir como artista”, expresó una internauta.

Revisa algunas críticas acá: