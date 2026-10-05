“Debo hacer la autocrítica”: María José Quintanilla paralizó al público con mensaje en su primer Santander Arena

La cantante hizo una pausa en medio de su show para hacerle un reconocimiento a su mamá por apoyarla desde los inicios de su carrera. “Gracias, mamá, te amo mucho. Tú eres todo”, aseguró.

María José Quintanilla protagonizó un emotivo momento la noche del domingo 4 de octubre, en medio de su esperado debut en el Santander Arena.

La cantante tiene agendadas tres presentaciones en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins y para su estreno contó con artistas invitados como Los Vásquez.

Sin embargo, en medio del show, la artista hizo una pausa para dedicarle sentidas palabras a su madre en uno de los momentos más conmovedores de la noche.





Antes de interpretar Zíngara, canción con la que se hizo conocida en sus inicios musicales, María José Quintanilla expresó su agradecimiento a su mamá.

“Debo hacer la autocrítica de que yo la he mostrado harto igual, porque ella no quiere salir mucho. ¿Pero, cómo no le voy a agradecer a la mujer que me permitió hacer lo que más amó en el mundo?”, expresó ante la atenta mirada de su público.

En esa línea destacó que sentirse muy orgullosa de todo lo que su madre hizo por su carrera y lo mucho que la ayudó a convertirse en artista: “¿Cómo no voy a sentir orgullo de una mujer que no conocía este mundo? Sin contactos, sin pituto, sin saber ni una cuestión de música. Tenía una sola convicción: quería verme feliz“.

“No sé cómo lo hizo, no sé cómo lo logró, pero la única manera que tengo de poder agradecerte, además de mimarte mucho, es con música”, agregó, recibiendo aplausos y gritos de apoyo.

“Ella, en todos estos años, nunca soltó mi mano. Gracias, mamá, te amo mucho. Tú eres todo. Gracias, esto es para ti”, agregó recibiendo una ovación de su público.

El emotivo mensaje de María José Quintanilla