Tras millonaria cifra: Revelan el supuesto monto que María José Quintanilla habría pedido al Festival de Viña

Plan Perfecto de Chilevisión entregó otra cifra que habría pedido la cantante al certamen, pese a que hace unos días se especuló que la cantante habría pedido $500 millones a la organización

La tarde de este lunes, Plan Perfecto, el programa de espectáculos de Chilevisión, entregó detalles inéditos de la negociación de María José Quintanilla con la organización del Festival de Viña del Mar.

Según contó su conductor, Eduardo de la Iglesia, descartó de plano las cifras que hace unos días se filtraron en medios de comunicación, los cuales aseguraron que la cantante habría pedido 500 millones para actuar en la Quinta Vergara.

“Acá hay mano negra, alguien filtra que serían $500 millones los que pide María José y no sería así. Hay una gran diferencia, es una cifra abordable para Viña del Mar“, explicó.





La verdadera cifra que habría exigido al Festival

Eduardo de la Iglesia expuso la supuesta cifra que Quintanilla habría solicitado al certamen viñamarino: Unos $120 millones para actuar en el evento.

No solo eso, puesto que en su negociación la intérprete de Fue Difícil también habría incluido un requisito, en caso de tener luz verde: Ser el acto de apertura en la noche que le corresponda en el festival.