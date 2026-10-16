“Necesito que hagan su pega”: La molestia del alcalde de Puente Alto tras ataque a Cesfam

El edil de la comuna, Matías Toledo, expresó toda su molestia y apuntó a autoridades por el poco contingente policial de la comuna.

El Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en la comuna de Puente Alto, fue vandalizado cerca de la medianoche por un grupo de sujetos que ingresó al recinto tras una manifestación que hacían los vecinos en los alrededores.

Los pobladores mostraban su desacuerdo luego de que la Delegación Presidencial y el Serviu realizaran notificaciones de desalojo en Volcán II, en Bajos de Mena.

La turba destruyó todo a su paso, en momentos en que el Cesfam estaba funcionando y con pacientes en su interior. Debido a los daños, el centro de salud no pudo funcionar este viernes.





Alcalde Matías Toledo expresó su molestia

Esta situación generó la indignación del alcalde Matías Toledo, quien, a través de su cuenta de Instagram, mostró imágenes del ataque y expresó toda su molestia.

“Esto se podría haber evitado, estoy molesto con la Delegación Presidencial y Ministerio de Seguridad, ¿dónde están?”, partió declarando.

“Se notificó a las 21:30 horas que se necesitaba más presencia policial, pero no llegó nadie. El teniente de Carabineros me dijo que tenía un móvil para todo Bajos de Mena, cuando acá hubo disparos y robos”, agregó.

Por esta razón, Toledo apuntó al Estado: “Hasta cuándo vamos a aguantar que no hagan la pega, hasta cuándo Puente Alto va a esperar la inoperancia… Estoy muy molesto y necesito que hagan su pega”.