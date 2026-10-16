16/ 10/ 2026 07:33

Turba vandaliza Cesfam en Puente Alto en medio de una manifestación

Un grupo de ocho sujetos, que tenían sus rostros tapados, ingresaron al Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez en Puente Alto y lo vandalizaron. La turba destruyó computadores y todo lo que encontraron a su paso, donde los daños están avaluados en cerca de 30 millones de pesos. En ese momento el Cesfam estaba funcionando y con pacientes. El ataque se dio mientras vecinos de El Volcán II en Bajos de Mena realizaban una manifestación en la noche del jueves.