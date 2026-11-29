El cantante compartió los resultados de una colonoscopia y pidió que dejen de involucrar a sus hijos en las críticas.

Juan David Rodríguez realizó un duro descargo en redes sociales en contra de quienes le envían mensajes criticándolo y reveló que deberá ser operado tras una complicación médica.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó un video en el que se dirigió a quienes lo apoyan y a quienes no. Además, compartió una fotografía que indica los resultados de un examen.

En el registro, Rodríguez comenzó agradeciendo “a toda la gente que me hace sentir que no estoy solo”. Así, continuó aludiendo a “todos los estúpidos, que son la minoría, que (me dicen) ‘oye, que estas duro’“.

“Mi enfermedad la asumí hace más de 20 años y no soy como tú, que apunta con el dedo para disfrazar su mentira” , agregó el artista refiriéndose a sus problemas de adicción.

En ese contexto, el exparticipante de Rojo hizo énfasis en el punto más importante para él y pidió: “No se metan con mis hijos, dejen de ser estúpidos”.





Más tarde, Rodríguez publicó los resultados de una colonoscopia que se realizó en octubre, en la que muestra el diagnóstico de una fistula colovesical por enfermedad diverticular, una conexión anormal que se forme entre el colon y la vejiga.

“Cierro el ciclo con los estúpidos (…) Estoy muy delgado, porque estoy a la espera de una intervención quirúrgica” , reveló. “Es increíble como la estupidez se pronuncia y se identificaron actuando como siempre, con argumentos estúpidos”.

Asimismo, el cantante expresó sus mejores deseos a esas personas: “Para que sean mejores seres humanos. La información es una de las bases del éxito, los errores son para aprender, escudriñen y dejen de ser estúpidos, que solo Dios puede juzgar”.

“Perdón a todos, pero yo no les tengo miedo a esta minoría de gente tóxica, burda, irreverente que se le deleita tirando mierda al mundo”, concluyó.

Mira el video de Juan David Rodríguez acá