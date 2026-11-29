29/ 11/ 2026 14:33

VIDEO | Habla joven que rescató a parapentista tras caer al mar en Iquique : “Me bajé del auto y corrí”

Un parapentista cayó al mar en el borde costero de Iquique luego de que un cambio repentino en la dirección del viento le hiciera perder el control de su equipo. El deportista terminó entre las rocas y cubierto por la tela y las cuerdas del parapente, en medio de un fuerte oleaje y marejadas que dificultaban su salida del agua. Ante la emergencia y la falta de salvavidas en el sector debido a que la temporada oficial comienza el 15 de diciembre, un joven testigo acudió a su rescate. El rescatista relató que observó un vuelo extraño cerca de las rocas, por lo que bajó rápidamente el cerro y se afirmó en los roqueríos para evitar ser arrastrado por la corriente y lograr sacar al afectado. “Me bajé del auto y corrí”, señaló.