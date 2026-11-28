La modificación comenzará a implementarse durante las próximas semanas y busca optimizar los tiempos de viaje de los pasajeros.

Metro de Santiago anunció cambios en la Ruta Expresa de la Línea 5, sistema que busca reducir los tiempos de viaje durante las horas de mayor demanda.

De lunes a viernes, entre las 06:00 y las 09:00 horas y entre las 18:00 y las 21:00 horas, los trenes operan bajo dos rutas, identificadas con los colores rojo y verde, que determinan las estaciones en las que deben detenerse de manera alternada.

Sin embargo, durante las próximas semanas, tres estaciones cambiarán de ruta. Según explicó Metro, la medida busca equilibrar los flujos de pasajeros y mejorar la experiencia de viaje.

¿Qué estaciones cambiarán de Ruta Expresa?

Tres estaciones de la Línea 5 cambiarán de color durante el funcionamiento de la Ruta Expresa en hora punta.

Camino Agrícola: pasará de ser Ruta Roja a Estación Común

pasará de ser Ruta Roja a Mirador: pasará de ser Ruta Roja a Ruta Verde

pasará de ser Ruta Roja a Pedrero: pasará de ser Ruta Verde a Ruta Roja

Metro no informó la fecha exacta en que comenzarán a regir los cambios. Por ello, recomendó a los pasajeros fijarse en la luz que indica el color de las estaciones donde se detiene cada tren antes de abordarlo.