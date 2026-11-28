Según informó Carabineros, el piloto habría perdido el control de la aeronave debido a vientos cruzados y las altas temperaturas.

Una avioneta capotó durante la tarde de este sábado en las inmediaciones del aeródromo La Victoria de Chacabuco, en la comuna de Colina, dejando a sus dos ocupantes lesionados.

Según informó Carabineros, el accidente ocurrió cuando la aeronave realizaba una maniobra de aterrizaje, momento en que el piloto habría perdido el control debido a los vientos cruzados y las altas temperaturas del sector.

Ambos ocupantes fueron auxiliados por equipos de emergencia y trasladados por personal del SAMU a centros asistenciales. De acuerdo con los antecedentes preliminares, ninguno se encuentra en riesgo vital, aunque sus lesiones fueron calificadas como reservadas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) quedó a cargo de las pericias para establecer las causas del accidente. En tanto, Carabineros informó que se realizaría un corte de tránsito en el sector para mantener una distancia de seguridad respecto de la aeronave.