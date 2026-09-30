30/ 09/ 2026 07:31

Captan riesgoso aterrizaje de paracaidistas en concurrida avenida de Santiago Centro: DGAC anunció investigación

Una sorpresiva escena fue la que protagonizaron dos paracaidistas que aterrizaron en pleno Santiago, concretamente en la intersección de Vicuña Mackenna con Matta, justo en un momento de alta afluencia de vehículos particulares, del transporte público y peatones. A raíz de lo anterior, surgieron cuestionamientos y preocupación por lo riesgoso de la maniobra y la posibilidad de provocar accidentes. La hipótesis preliminar es que ambos paracaidistas estaban haciendo salto “BASE”, donde personas suelen saltar desde edificios, antenas y otras estructuras altas. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció que investigará la situación y las personas arriesgan multas millonarias.