21/ 11/ 2026 21:32

Falló un motor: revelan nuevos antecedentes sobre la caída de avioneta en condominio de Peñalolén

Una avioneta perteneciente al Club Aéreo del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile capotó al interior de un condominio en la comuna de Peñalolén, la tarde de este sábado. Nuevos antecedentes fueron revelados tras el accidente. Después de despegar desde el aeródromo de Tobalaba, el piloto se dio cuenta del fallo de uno de los motores de la nave, de modo que maniobró para poder realizar un aterrizaje de emergencia. En ese contexto, se produjo la caída. Según la PDI, las condiciones climáticas no le permitieron descender en “un lugar más abierto”.