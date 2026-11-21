El alza se produciría a medida que disminuya la nubosidad que marcó el inicio de este fin de semana. “Nubes que ya empiezan a ceder de a poco y, por lo tanto, temperaturas que también comienzan a ascender”, explicó el meteorólogo de Chilevisión.

Las temperaturas volverán a subir en Santiago durante la próxima semana. Según adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, las máximas se acercarían a los 30°C el lunes y superarían ese umbral a medida que avance la semana.

El alza se produciría a medida que disminuya la nubosidad que marcó el inicio del fin de semana. “Nubes que ya empiezan a ceder de a poco y, por lo tanto, temperaturas que también comienzan a ascender”, explicó Sáez.





¿Qué día se esperan las temperaturas más altas en Santiago?

De acuerdo con el pronóstico, el calor se acentuaría desde el martes. El miércoles 25 de noviembre sería el día más cálido de los que detalló Sáez, con una máxima que podría ubicarse entre los 33 y 34 °C en la capital.

Las temperaturas previstas para el miércoles se compararon con las de la ola de calor de semanas anteriores. “Vamos a quedar hasta aquí, hasta estos 33, 34, que es parte de lo normal con las temperaturas máximas para el mes de noviembre”, señaló.

A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo para los próximos días: