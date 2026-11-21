La Caravana Navideña Coca Cola 2026 volverá a recorrer Chile para llenar de magia y alegría esta Navidad. Revisa las comunas que visitará, las fechas de sus recorridos y las novedades que trae para este año.

La Caravana Navideña de Coca Cola, en su edición 2026, ya tiene fechas confirmadas, con una programación que contempla visitas a 17 comunas distintas a lo largo del país y un montón de actividades.

La iniciativa, que se realiza de manera gratuita, contempla un espectáculo con sus característicos camiones rojos con decoraciones, música y diversos personajes navideños liderados por el Viejito Pascuero.

Además, este año se anunció que se harán tres encuentros en otras localidades del país. Conoce los detalles del evento a continuación.





¿Cuándo y en qué comunas pasará la caravana?

La travesía del Viejito Pascuero comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 22 del mismo mes.

Estas son las fechas oficiales y comunas consideradas en el recorrido:

1 de diciembre: La Florida.

3 de diciembre: Puerto Montt.

4 de diciembre: Valdivia.

5 de diciembre: Temuco.

6 de diciembre: Concepción.

7 de diciembre: Chillán.

8 de diciembre: Talca.

10 de diciembre: Renca.

11 de diciembre: San Joaquín.

12 de diciembre: Las Condes.

13 de diciembre: Peñalolén.

15 de diciembre: Coquimbo.

17 de diciembre: Puente Alto.

18 de diciembre: Viña del Mar.

20 de diciembre: Ñuñoa.

21 de diciembre: Maipú.

22 de diciembre: Providencia.

Otros encuentros navideños

Esta edición también contempla actividades en otros sectores aparte de la caravana. Si bien el camión no visitará estos lugares, contarán con otras actividades gratuitas especiales con música y la presencia del Viejito Pascuero.

Las fechas son: