La tradicional cuenta regresiva hacia Navidad suma nuevas alternativas, con calendarios que incluyen maquillaje, chocolates y cápsulas de café para descubrir una sorpresa cada día.

Los calendarios de Adviento vuelven a tomar protagonismo en la previa de Navidad, con propuestas que van mucho más allá de los tradicionales chocolates y que incluyen productos de belleza, café y otras sorpresas.

Estos calendarios, que tradicionalmente cuentan con 24 compartimentos para abrir entre el 1 y el 24 de diciembre , se han convertido en una alternativa para regalar y disfrutar de una pequeña sorpresa cada día antes de Navidad.

Para esta temporada, distintas marcas han presentado sus propias versiones, adaptando el formato a diferentes gustos e intereses.

Chocolates, maquillaje y café: Las opciones para esta Navidad

Una de las alternativas es la de La Fête Chocolat, que presenta un calendario inspirado en el circo, con 24 bombones de distintos sabores y un diseño que incorpora iluminación interior.

Por su parte, M·A·C Cosmetics ofrece All I Want Is M·A·C, una propuesta con 12 sorpresas de maquillaje en formatos tradicionales y mini. Su precio es de $184.990, con productos valorizados en $304.880, y está disponible en su sitio web y Falabella.

A estas opciones se suma Nespresso, con calendarios para sus sistemas Original y Vertuo, que incluyen distintas variedades de café, días con dos cápsulas para compartir y un accesorio exclusivo.

De esta manera, los calendarios de Adviento amplían sus formatos y se presentan como una alternativa para quienes buscan anticipar la celebración navideña con pequeños regalos y experiencias durante diciembre.