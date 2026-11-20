El evento comenzó este jueves en Las Condes y continuará hasta el sábado 21 de noviembre, con espectáculos de luces, música electrónica y gastronomía. Las entradas parten desde los $2.000.

El Festival de La Rosa 2026 comenzó este jueves en el Rosedal del Parque Araucano con una renovada propuesta que combina espectáculos de luces, música electrónica, gastronomía y actividades al aire libre.

El evento continuará durante este viernes 20 y sábado 21 de noviembre , transformando este tradicional espacio de Las Condes en un escenario inmersivo que mezcla naturaleza, arte y tecnología.

Uno de sus principales atractivos son las intervenciones del colectivo nacional Delight Lab, encargado de realizar proyecciones lumínicas y audiovisuales que transforman el entorno del Rosedal en un espectáculo visual durante la noche.

La experiencia también contempla presentaciones de DJ nacionales, además de espacios gastronómicos, barras, florerías y viveros. Entre los participantes destacan Bar La Providencia, Cervecería Loa y Pizzería de Pura Madre.

Festival de La Rosa 2026: ¿Qué artistas se presentan este viernes y sábado?

Tras su jornada inaugural del jueves, encabezada por DJ Niks, el festival continuará con dos noches de música electrónica y espectáculos de luces a cargo de Delight Lab.

Esta es la programación para los días restantes:

Viernes 20 de noviembre: Karin von Mühlenbrok (19:30 a 21:30 horas) y Delight Lab (21:30 a 00:00 horas).

Karin von Mühlenbrok (19:30 a 21:30 horas) y Delight Lab (21:30 a 00:00 horas). Sábado 21 de noviembre: Amalia Balbontín (19:00 a 21:00 horas) y Delight Lab (21:00 a 00:00 horas).

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que esta edición busca ofrecer una experiencia más moderna y abierta a distintos públicos, combinando arte, música y gastronomía.

La organización espera convocar a más de 4.000 asistentes durante las tres jornadas del evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Festival de La Rosa 2026?

El evento se realiza en el Rosedal del Parque Araucano, ubicado en Presidente Riesco 5698, comuna de Las Condes.

Los valores informados por la organización son:

El horario general del festival es de 19:00 a 00:00 horas. La actividad es organizada por la Municipalidad de Las Condes, en colaboración con la Asociación Chilena de La Rosa.