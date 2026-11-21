El accidente afectó a varias personas durante una función gratuita del Circo Hermanos Suárez de México. En conversación con CHV Noticias, el administrador del recinto reconoció que el permiso municipal de funcionamiento seguía pendiente.

Parte de una gradería del Circo Hermanos Suárez de México se desplomó la noche del viernes durante una función en Temuco, en la región de La Araucanía. Unas 30 personas se vieron afectadas por el colapso y, según el balance de Bomberos, tres fueron trasladadas por el SAMU.

Entre las personas trasladadas había una niña de unos siete años, una adulta mayor y un joven, quienes presentaban posibles fracturas, de acuerdo con el reporte preliminar.

La versión del administrador del circo

En conversación con CHV Noticias, Bastián Cartes, administrador del Circo Hermanos Suárez de México, reconoció que el permiso municipal de funcionamiento aún estaba en trámite cuando realizaron la función en Temuco.

“No es que no tuviéramos permiso ni los papeles, está todo en regla. A la ‘muni’ le falta darnos el permiso de funcionamiento solamente. Y nosotros esta función no la hicimos pagada, hubo mucha gente que vino gratis”, afirmó Cartes.





Sobre el desplome, el administrador sostuvo que la gradería se desplazó cerca de un metro y atribuyó lo ocurrido a las condiciones del suelo. “Lo que pasó fue falla del terreno, no de la estructura del circo” , afirmó. Sin embargo, la causa del colapso sigue bajo investigación.

Asimismo, respecto a los afectados, sostuvo que “hay mucha gente que saltó de un lado a otro, pero están ahí mismo en altura, no cayeron directamente al suelo (…) No hubo lesionados, fractura o alguna herida, solo uno que otro rasmillón“.

“Aquí no le estamos echando la culpa a nadie, solamente estamos pidiendo la disculpa. Por eso estamos hablando con ustedes, estamos pidiendo la disculpa públicamente, porque aquí no le estamos echando la culpa ni a los niños, nada”, agregó.