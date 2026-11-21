La víctima se entraba junto a un grupo indeterminado de personas cuando fue atacado por un hombre que se trasladaba en bicicleta.

Un hombre de 39 años murió tras ser baleado en plena vía pública durante la madrugada de este sábado en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago.

El ataque se registró cerca de las 03:30 horas en la intersección de las calles Moneda y Rafael Sotomayor, cuando la víctima se encontraba consumiendo alcohol junto a un grupo de personas, en la vía pública.

Según detalló Eduardo Jeria, de la Fiscalía ECOH, los antecedentes preliminares indican que un hombre se habría acercado en bicicleta y disparado contra la víctima, impactándola en cuatro oportunidades.

El hombre recibió impactos de bala en el tórax, la muñeca y el pómulo, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Las diligencias policiales se concentran en esclarecer la dinámica del ataque y establecer si existía algún vínculo entre la víctima y el autor de los disparos.