Detienen a conductor de apps de transporte acusado de secuestros y abusos sexuales en Temuco

Según los antecedentes recopilados por la PDI y Fiscalía, el imputado captaba a sus víctimas cuando las recogía de discotecas.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a un ciudadano haitiano por los delitos de secuestro, abuso sexual y violación en Temuco.

El procedimiento fue efectuado por un grupo de detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la misma ciudad, en el marco de un trabajo coordinado con el Ministerio Público.

Tras las diligencias investigativas, las autoridades habrían confirmado su participación en al menos tres hechos de aquella índole y determinaron cuál habría sido su modus operandi.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI y Fiscalía, el imputado se desempeñaba como conductor de aplicaciones de transporte y, en ese contexto, captaba a sus víctimas cuando las recogía de discotecas.





De este modo, el hombre habría aprovechado la vulnerabilidad de los pasajeros asociadas al consumo de alcohol.

Para cometer los ilícitos que se le atribuyen y ocultar su rastro, habría utilizado identidades falsas y cuentas de terceros, además de alternar distintos vehículos.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respecto control de detención y formalización.

En tanto, la PDI hizo un llamado a posibles víctimas a acercarse a cualquier unidad policial de la institución y realizar sus denuncias, puesto que no se descarta que hayan más casos.