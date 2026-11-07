Temblor hoy 7 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 7 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 7 de noviembre, en Chile

Magnitud: 4.3

Hora: 7:53 horas

Epicentro: 59 km al SO de Ollagüe

Profundidad: 102 km

Magnitud: 3.6

Hora: 5:40 horas

Epicentro: 153 km al E de San Pedro de Atacama

Profundidad: 276 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?