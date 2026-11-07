Programación Teletón 2026 hoy sábado: horarios, artistas y cierre en el Estadio Nacional

Luciano Pereyra, Tito El Bambino, Santaferia, Stefan Kramer y Princesa Alba son algunos de los artistas que participarán durante este sábado. Revisa los horarios de cada bloque y los espectáculos programados para el cierre en el Estadio Nacional.

La Teletón 2026 continúa este sábado 7 de noviembre con una jornada que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales, espectáculos de humor, competencias deportivas y actividades para toda la familia.

Tras comenzar la noche del viernes, la cruzada solidaria tendrá este sábado cuatro bloques de programación, que partirán a las 8:00 horas con actividades familiares y culminarán con el tradicional espectáculo de cierre en el Estadio Nacional.

Entre los artistas que se presentarán durante la jornada destacan Luciano Pereyra, Tito El Bambino, Santaferia, La Combo Tortuga, Princesa Alba, SINAKA y Stefan Kramer, además de distintas figuras del espectáculo y el deporte nacional.

Programación Teletón 2026: Horarios de hoy sábado 7 de noviembre

La transmisión de este sábado estará dividida en cuatro bloques, con distintas actividades y presentaciones musicales.

08:00 a 13:30 horas | Mañana familiar

Tradicional desayuno de Don Francisco junto a una familia de Pudahuel.

Presentación de El Perro Chocolo.

Show del grupo mexicano Picus.

Participación del youtuber argentino Alejo Igoa.

Corrida del Banco de Chile y enlaces con actividades en Santiago y regiones.

14:00 a 17:00 horas | Sábado por la tarde

Presentación del cantante argentino Luciano Pereyra.

Competencia de karting entre comediantes nacionales.

Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y exfutbolistas, entre ellos Iván Zamorano y Claudio Bravo.

17:00 a 21:00 horas | Cierre en el Teatro Teletón

Presentaciones musicales de La Combo Tortuga, Jordan y Amigo de Artistas.

Show de la Sonora de Todos junto a Don Francisco.

Reportajes sobre procesos de rehabilitación.

Enlaces desde regiones, desafíos regionales y actualizaciones del cómputo de la campaña.

¿Qué artistas estarán en el cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional?

El evento de cierre se realizará este sábado en el Estadio Nacional, donde se presentarán artistas nacionales e internacionales, además de espectáculos de humor, magia y música urbana.

La obertura estará protagonizada por Isidora Uribe, exembajadora de la Teletón 2011, mientras que Princesa Alba y SINAKA interpretarán el himno oficial de la campaña junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Paolo Bortolameolli.

Estos son los artistas y espectáculos confirmados para el cierre:

Música internacional: Tito El Bambino y el grupo mexicano Picus.

Tito El Bambino y el grupo mexicano Picus. Música nacional: Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos.

Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos. Música urbana: Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Katteyes.

Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Katteyes. Humor y magia: Stefan Kramer y Jean Paul Olhaberry.

Stefan Kramer y Jean Paul Olhaberry. Otros espectáculos: Rodantes Invisibles y dos invitados sorpresa.

El espectáculo en el Estadio Nacional marcará las últimas horas de la Teletón 2026, instancia en la que se dará a conocer el cómputo final de la campaña solidaria.