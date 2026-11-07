“Hasta siempre, amado…”: Daniela Vega se despide de Sebastián Lelio y comparte emotivo recuerdo

La actriz que protagonizó la película dirigida por el cineasta Una mujer fantástica, reaccionó a la muerte de su amigo con una emotiva despedida en sus redes sociales.

Tras el fallecimiento de Sebastián Lelio, Daniela Vega compartió un sentido mensaje en sus redes sociales en homenaje al director de Una mujer fantástica, película ganadora del Oscar que protagonizó en 2017.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó una fotografía que tomó el cineasta en un ascensor. Ella le sonríe a la cámara, y a él, mientras que Lelio aparece en la toma gracias al reflejo del espejo, y pese a que el celular le tapa el rostro se nota también su sonrisa.

“¡Ya llegó el ascensor, Seba! Le dije. Las puertas se abrieron. Entramos riéndonos de un mal chiste de él”, comenzó a relatar. “De pronto, me mira girando su cabeza hacia la derecha y esbozando una sonrisa. Me dice: Dani, quédate quieta… (yo riéndome). ‘¿Así? Le pregunto’. No, pero ríete, justo como estabas”.

La reacción de Daniela Vega a la muerte de Sebastián Lelio

Junto a la memorable imagen, Vega le escribió: “Te amo, Sebastián Lelio. Amo esta foto y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso. De ojos prístinos y manos acogedoras. De palabras oportunas, bromas de risa cerebral”.

“Años que convertimos en intimidad. Cómplices fuimos de nuestros ojos ante todo lo que nos hizo debutar en nosotros mismos tantas, todas las veces”, agregó sobre su relación con Lelio.





La actriz recordó: “Gracias por nuestras largas y trasnochadas conversas. Por los poemas que nos recitamos el uno al otro. Por esos versos que leímos, vimos, deshilachamos cada vez que nos asíamos a la fugacidad de las horas”.

“Ya no estarán más tus ojos que hacían sonreír a tus manos haciéndolas aplaudir. Tu voz aireada como la espuma de un expreso, tan templada siempre. Tan certera siempre. Tan discreta siempre, ya no estará más”, añadió.

Finalmente, Vega concluyó su despedida comentando que “hoy amanece para mí de revés. Y están chorreando salares rojos. A tus colores, a tu belleza. A nuestros relatos. A nosotros. “Hasta siempre, amado zebra”.

Sebastián Lelio falleció este viernes a los 52 años tras una destacada trayectoria. Su muerte conmovió al país entero y, en especial, al mundo del cine y de la cultura.

El mensaje completo de Daniela Vega a Sebastián Lelio tras su muerte