Quién era Sebastián Lelio, el fallecido director de cine que le dejó un Oscar a Chile con Una Mujer Fantástica

El cineasta de 52 años murió el viernes 6 de noviembre. En su extensa trayectoria destacan películas como Gloria y La Sagrada Familia. Actualmente trabajaba en un nuevo proyecto que había comenzado a rodar hace unos meses.

Una triste notica enluta al cine chileno, el director Sebastián Lelio falleció este viernes a los 52 años.

El cineasta tuvo una exitosa y prolífica carrera tras la cámara, con destacadas películas como Una Mujer Fantástica, Gloria y La Sagrada Familia.

El artista actualmente trabaja en el proyecto Poeta Chileno, basado en la novela de Alejando Zambra.

Quién era Sebastián Lelio

Sebastián Lelio Watt nació el 8 marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, hijo de un arquitecto argentino y una bailarina de ballet chilena. Se trasladó a Viña del Mar a los dos años, tras la separación de sus padres, y siempre se consideró chileno.

Su infancia y adolescencia las vivió con pasos por Viña del Mar y Concepción, además de un año en EEUU.

Estudió un año de periodismo en la Universidad Andrés Bello, pero su interés estaba en el cine. En 1994 ingresó a la Escuela de Cine de la Universidad Arcis y en 1995 a la Escuela de Cine de Chile. Ese mismo año filmó su primer cortometraje llamado 4.

Su debut en el largometraje llegó con La sagrada familia (2005), la que fue estrenada en el Festival de San Sebastián y recibió 28 premios nacionales e internacionales.





A ésta le siguieron Navidad (2009), estrenada en la Quincena de Realizadores de Cannes, y El año del tigre (2011), presentada en el Festival de Locarno.

Pero su consagración internacional llegó con Gloria (2013), la que compitió en la sección oficial del Festival de Berlín y fue muy bien recibida por la crítica. Y su protagonista, Paulina García, ganó el Oso de Plata a la mejor actriz.

Ya en 2017 estrenó Una mujer fantástica en el Festival de Berlín, obra escrita junto a Gonzalo Maza y protagonizada por Daniela Vega. En ese certamen ganó el Oso de Plata al mejor guion, el Teddy Award al mejor largometraje, el Goya a la mejor película iberoamericana y el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa en 2018.

El mismo año presentó Disobedience en Toronto, su primera película en inglés, con Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola.

En 2018 llegó el estreno de Gloria Bell, una adaptación en Hollywood de Gloria con Julianne Moore.

En 2020 participó en la antología Homemade, de Netflix, y su filmografía más reciente incluye El Prodigio (2022) y La Ola (2025).

Lelio actualmente trabaja en un nuevo proyecto cuyo rodaje inició a fines de septiembre. Se trata de Poeta Chileno, basado en el libro de Alejandro Zambra del mismo nombre y que se publicó en 2020.