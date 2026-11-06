Sebastián Lelio trabajaba en adaptación de “Poeta chileno”: qué se sabe de su última película

El cineasta chileno había comenzado en septiembre el rodaje de su último largometraje, una adaptación del libro “Poeta chileno”, de Alejandro Zambra.

Este viernes se confirmó la muerte del cineasta chileno Sebastián Lelio, quien hace solo unas semanas había comenzado el rodaje de Poeta chileno, adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor nacional Alejandro Zambra.

La repentina muerte del destacado director y guionista, reconocido por películas como Gloria (2013), protagonizada por Paulina García, y Una mujer fantástica (2017), con Daniela Vega, ha causado impacto en el mundo del cine. Esta última cinta obtuvo el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2018.

Su fallecimiento fue confirmado por su familia a través de una declaración pública, en la que señalaron que se debió a “motivos de salud”.





En el comunicado, sus cercanos lo recordaron como “una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia” y solicitaron respeto a su intimidad en este difícil momento.

Poeta chileno: la película que Sebastián Lelio estaba rodando antes de su muerte

Su película más reciente fue La ola (2025), un musical inspirado en las movilizaciones feministas de 2018 en Chile. Sin embargo, el cineasta ya se encontraba trabajando en su siguiente proyecto, una adaptación de la novela Poeta chileno, de Alejandro Zambra.

A fines de septiembre, Lelio había comenzado el rodaje de esta producción, basada en una historia que explora la relación entre un padrastro y su hijastro, abordando temas como las masculinidades, el amor, la familia y el papel de la literatura.

Según confirmó Culto, el elenco contemplaba a los actores Felipe Zepeda y Clemente Rodríguez, mientras que el director de fotografía Benjamín Echazarreta también estaba ratificado en el equipo.

En el proceso de casting también participaba la actriz Amalia Kassai, esposa del cineasta, quien compartió en sus redes sociales el comunicado de la familia, en el que solicitaron “respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”.

El proyecto ya había conseguido financiamiento internacional, luego de ser seleccionado en abril de 2025 para participar en el Investors Circle del Festival de Cannes, instancia que reúne a productores e inversionistas.

De hecho, Guillaume Esmiol, director ejecutivo del Marché du Film, destacó a Poeta chileno como uno de los proyectos que logró atraer inversionistas gracias a este programa. Ahora, tras la muerte de Lelio, deberá dilucidarse qué pasará con el proyecto.