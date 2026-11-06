“Criterio Rabat” en entredicho: ministro rechazó al menos 9 rebajas de penas y disputó beneficios en tribunales

Pese a que inicialmente el Gobierno sostuvo que estaba obligado a conceder las rebajas de penas por mandato constitucional, durante un tiempo se negó a firmar los decretos e incluso defendió esa decisión ante los tribunales. De hecho, solo un día antes de cambiar su criterio, obtuvo un fallo favorable que respaldaba la negativa del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el Ejecutivo modificó su postura y comenzó a conceder el beneficio de libertad anticipada a personas condenadas por distintos delitos.

Antes de aprobar rebajas de condena para agresores sexuales de menores sin pasar por los tribunales, el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, negó ese beneficio en al menos nueve casos y defendió esa postura ante la justicia.

Así lo reveló una revisión de recursos de amparo realizada por CIPER, que identificó decretos de rechazo emitidos entre el 13 de marzo y el 11 de mayo de 2026.

El 29 de octubre de 2026, Rabat explicó ante la Cámara de Diputados que su cartera rechazó las primeras solicitudes al inicio del gobierno. Según su relato, cambió de postura tras un recurso de amparo en el que la Corte Suprema le reprochó haber privado ilegalmente de libertad a un ciudadano. Desde entonces, el ministerio dejó de litigar y comenzó a conceder las rebajas.

Para justificarlo, sostuvo que la reforma de 2022, que excluyó a estos condenados del beneficio, no puede aplicarse de forma retroactiva. Sin embargo, los registros judiciales muestran que la estrategia inicial le estaba dando resultados . En seis de los nueve casos, la justicia respaldó la negativa del ministerio: cinco veces lo hizo la Corte Suprema y una vez la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Solo en tres casos la Suprema revirtió la decisión y aprobó la rebaja.

Cambio de criterio, pese a fallos favorables

El último de esos fallos favorables se dictó el 15 de junio de 2026. El caso correspondía a un condenado por la violación de una menor de 14 años. La Corte de Apelaciones de Valparaíso le había concedido el beneficio, pero el Ministerio de Justicia apeló a la Suprema y el máximo tribunal le dio la razón al rechazar la rebaja.

La resolución, firmada por los ministros Manuel Valderrama, María Cristina Gajardo y Dinko Franulic, contradice directamente el argumento de Rabat. El fallo establece que la rebaja de condena es un beneficio y no un derecho, por lo que el condenado solo tiene una mera expectativa de obtenerla. Además, califica la reforma de 2022 como una norma administrativa y no penal, que por lo tanto no está sujeta al principio de irretroactividad.

Apenas un día después, el 16 de junio de 2026, y pese al resultado favorable de los litigios, el ministerio firmó el primer decreto bajo el nuevo criterio, según la documentación publicada por Interferencia. Desde entonces, la cartera concedió al menos 56 rebajas sin orden judicial, y, según admitió el propio Rabat, la gran mayoría de los beneficiados ya está en libertad.

Pese a los múltiples cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast ha confirmado el respaldo a Rabat, quien enfrentará una investigación penal por eventual prevaricación.