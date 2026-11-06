“Ya eres eterno”: las conmovedoras reacciones que dejó la muerte del cineasta Sebastián Lelio

Desde Chile Actores manifestaron que el chileno es “un reconocido artista de talla mundial” y afirmaron que su partida “representa una profunda pérdida para nuestro sector”.

Conmoción y pesar ha generado la muerte de Sebastián Lelio, destacado cineasta chileno que falleció a los 52 años.

Por causas que se investigan, el artista perdió la vida en pleno rodaje de la película Poeta chileno, la cual está basada en la novela homónima del escritor Alejandro Zambra

Entre sus piezas más reconocidas están Una mujer fantástica con Daniela Vega (2017), ganadora del Óscar en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa en 2018.

A esta se suman Gloria (2013), protagonizada por Paulina García, y La Sagrada Familia (2007).





Las reacciones tras la muerte de Sebastián Lelio

El deceso de Lelio dejó una ola de reacciones en el mundo del cine y el espectáculo, donde se lamentó la partida del guionista.

Diversas fundaciones, agencias y corporaciones enviaron condolencias a su familia, incluyendo a Chile Actores que destacó que el chileno es “un reconocido artista de talla mundial”.

“Nos duele y conmociona la partida de un director generoso, joven y talentoso. Su despedida representa una profunda pérdida para nuestro sector, nos conmueve y duele profundamente”, agregaron.

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