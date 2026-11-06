Confirman muerte del chileno Sebastián Lelio a los 52 años

El cineasta se encontraba en pleno rodaje de la película “Poeta chileno”, basada en la novela homónima del escritor Alejandro Zambra.

La tarde de este viernes falleció en su domicilio el reconocido cineasta chileno Sebastián Lelio, a los 52 años de edad.

Nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, Lelio creció en Chile, donde desarrolló su carrera cinematográfica, que despegó con el estreno de La sagrada familia (2006).

Entre sus películas más reconocidas destacan Gloria (2013), protagonizada por Paulina García, y Una mujer fantástica (2017), con Daniela Vega, cinta que obtuvo el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2018.

Luego dio el salto al cine en inglés con Desobediencia, Gloria Bell y The Wonder. Su producción más reciente fue La ola (2025), un musical inspirado en las movilizaciones feministas de 2018 en Chile.

Desde septiembre de este año, el cineasta se encontraba trabajando en Poeta chileno, adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor Alejandro Zambra.

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